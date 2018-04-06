Итоговый выпуск новостей за 21:00: Санкции против России. Блокировка Telegram
В итоговом выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 21:00 – Украина не будет пасти задних и тоже введет санкции против Миллера и компании. По крайней мере об этом заявил президент Петр Порошенко. В России требуют заблокировать популярный мессенджер Tеlegram, потому что приложение не предоставило ключи для декодирования сообщений, как этого требовала Федеральная служба безопасности России.
Также в выпуске:
К обвинению Британии об отравлении Скрипаля Россией присоединилась Франция.
На оккупированную территорию везут товары к Пасхе.
В Херсоне задержали российского рыбака.
В России осудили известного историка Юрия Дмитриева за его находки о доказательствах сталинского террора.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии