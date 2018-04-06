Итоговый выпуск новостей за 21:00: Санкции против России. Блокировка Telegram

В итоговом выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 21:00 – Украина не будет пасти задних и тоже введет санкции против Миллера и компании. По крайней мере об этом заявил президент Петр Порошенко. В России требуют заблокировать популярный мессенджер Tеlegram, потому что приложение не предоставило ключи для декодирования сообщений, как этого требовала Федеральная служба безопасности России.

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