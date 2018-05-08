Итоговый выпуск новостей за 21:00: Сбережения Ефремова. Ситуация на Востоке

В итоговом выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 21:00 — Швейцария рассекретила счета экс-регионала Александра Ефремова. Боевики российско-оккупационных войск уже больше недели обстреливают населенный пункт Зайцево.

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