Итоговый выпуск новостей за 21:00: Сбережения Ефремова. Ситуация на Востоке
В итоговом выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 21:00 — Швейцария рассекретила счета экс-регионала Александра Ефремова. Боевики российско-оккупационных войск уже больше недели обстреливают населенный пункт Зайцево.
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Источник: 24 канал
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