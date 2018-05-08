Підсумковий випуск новин за 21:00: Заощадження Єфремова. Ситуація на Сході
У підсумковому випуску новин за 8 травня станом на 21:00 — Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Олександра Єфремова. Бойовики російсько-окупаційних військ вже понад тиждень обстрілюють населений пункт Зайцеве.
Також у випуску:
Український телеканал "Інтер" опинився у центрі чергового скандалу через програму до 9 травня.
Поліція почала досудове розслідування за фактом погіршення самопочуття учнів школи в Черкасах.
Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваної Катерини Лапінської в нападі на ветерана війни Дмитра Вербича.
У Черкасах виловлюють переодягнених у бабусь-жебрачок аферистів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі