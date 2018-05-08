Підсумковий випуск новин за 21:00: Заощадження Єфремова. Ситуація на Сході

У підсумковому випуску новин за 8 травня станом на 21:00 — Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Олександра Єфремова. Бойовики російсько-окупаційних військ вже понад тиждень обстрілюють населений пункт Зайцеве.

Також у випуску: Український телеканал "Інтер" опинився у центрі чергового скандалу через програму до 9 травня. Поліція почала досудове розслідування за фактом погіршення самопочуття учнів школи в Черкасах. Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваної Катерини Лапінської в нападі на ветерана війни Дмитра Вербича. У Черкасах виловлюють переодягнених у бабусь-жебрачок аферистів.