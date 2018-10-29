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      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Авиакатастрофа в Индонезии

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 21:00 – на Донбассе враг стрелял почти по всем направлениям, неспокойно, в частности, вблизи оккупированной Горловки, враг там не стесняется применять минометы даже днем. Ни один человек из 189 пассажиров не смог спастись после падения самолета в Яванском море, украинцев на борту не было.

      Также в выпуске:

      Разрешение на снятие неприкосновенности нардепы хотят делегировать другому органу.

      Мартыненко и его сообщникам инкриминируют завладение 700 миллионами гривен в афере на горно-обогатительном комбинате и "Энергоатоме".

      Аномальная теплая осень в Украине.

      Украинская сборная "Игр непокоренных" вернулась домой.

      Теги: авиация Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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