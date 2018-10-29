Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Авиакатастрофа в Индонезии
В итоговом выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 21:00 – на Донбассе враг стрелял почти по всем направлениям, неспокойно, в частности, вблизи оккупированной Горловки, враг там не стесняется применять минометы даже днем. Ни один человек из 189 пассажиров не смог спастись после падения самолета в Яванском море, украинцев на борту не было.
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Источник: 24 канал
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