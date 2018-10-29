Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Авіакатастрофа в Індонезії

У підсумковому випуску новин за 29 жовтня станом на 21:00 – на Донбасі ворог гатив майже по всіх напрямках, неспокійно, зокрема, поблизу окупованої Горлівки, ворог там не соромиться застосовувати міномети навіть вдень. Жодна людина із 189 пасажирів не змогла врятуватися після падіння літака у Яванському морі, українців на борту не було.

Також у випуску: Дозвіл на зняття недоторканності нардепи хочуть делегувати іншому органу. Мартиненку та його спільникам інкримінують заволодіння 700 мільйонами гривень через оборудки на гірничо-збагачувальному комбінаті та "Енергоатомі". Аномальна тепла осінь в Україні. Українська збірна "Ігор нескорених" повернулась додому.