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      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
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      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Авіакатастрофа в Індонезії

      Випуск новин 188 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 жовтня станом на 21:00 – на Донбасі ворог гатив майже по всіх напрямках, неспокійно, зокрема, поблизу окупованої Горлівки, ворог там не соромиться застосовувати міномети навіть вдень. Жодна людина із 189 пасажирів не змогла врятуватися після падіння літака у Яванському морі, українців на борту не було.

      Також у випуску:

      Дозвіл на зняття недоторканності нардепи хочуть делегувати іншому органу.

      Мартиненку та його спільникам інкримінують заволодіння 700 мільйонами гривень через оборудки на гірничо-збагачувальному комбінаті та "Енергоатомі".

      Аномальна тепла осінь в Україні.

      Українська збірна "Ігор нескорених" повернулась додому.

      Теги: Війна на Донбасі авіація Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 29 жовтня
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