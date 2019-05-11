Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Съезд "Самопомочи"

В итоговом выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 21:00 – на одной из позиций возле Авдеевки погиб один украинский воин и один ранен. Боевики на этом участке фронта стреляют каждый день, не оглядываясь на минские договоренности. Партия "Самопомич" идет на выборы в парламент и будет участвовать в них самостоятельно. Садовый сказал, что никакого объединения с другими политсилами не планируется.

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Российское командование приказало пророссийским боевикам из оккупированного Донбасса обязательно получить российское гражданство.

Чтобы побороть коррупцию, в команде Зеленского хотят перезапустить антикоррупционные органы и ввести вознаграждение для тех, кто поможет разоблачить коррупционеров.

Патриарх Филарет убежден, что Киевский патриархат, который он возглавлял до объединения, до сих пор существует. Однако в Минкульте заявили, что такая информация не соответствует действительности.