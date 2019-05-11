Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. З'їзд "Самопомочі"

У підсумковому випуску новин за 11 травня станом на 21:00 – на одній із позицій біля Авдіївки загинув один український воїн та один поранений. Бойовики на цій ділянці фронту стріляють щодня, не озираючись на мінські домовленості. Партія "Самопоміч" йде на вибори в парламент і братиме участь у них самостійно. Садовий сказав, що жодного об’єднання з іншими політсилами не планується.

Також у випуску:

Російське командування наказало проросійським бойовикам з окупованого Донбасу обов'язково отримати російське громадянство.

Щоб подолати корупцію, у команді Зеленського хочуть перезапустити антикорупційні органи та запровадити винагороди для тих, хто допоможе викрити корупціонерів.

Патріарх Філарет переконаний, що Київський патріархат, який він очолював до об'єднання, досі існує. Проте у Мінкульті заявили, що така інформація не відповідає дійсності.