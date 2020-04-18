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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на передовой. Коронавирус в Госпогранслужбе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 апреля состоянию на 21:00 – пророссийские наемники обстреляли позиции украинских солдат. Вследствие вражеских обстрелов 1 наш военнослужащий получил ранения. Состояние здоровья бойца – средней тяжести. В Государственной пограничной службе обнаружили 4 случая заболевания COVID-19. Произошло это в Закарпатской области.

      Также в выпуске:

      Глава Черновицкой ОГА обратился к местным жителям с призывом воздержаться от походов в церковь, так как в области самый высокий уровень заболевания коронавирусом и массовые собрания в храмах могут еще больше усугубить эту ситуацию.

      С начала карантина правоохранители составили 7 тысяч админпротоколов. В том числе и в отношении действий священников.

      Жители столицы и окрестностей уже третий день страдают от загрязненного воздуха. Ветер принес в Киев облако дыма с Житомирщины и территории возле Чернобыля. Там спасатели продолжают тушить локальные возгорания.

      Теги: Госпогранслужба Война на Донбассе Выпуск новостей
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