Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на передовой. Коронавирус в Госпогранслужбе
В итоговом выпуске новостей за 18 апреля состоянию на 21:00 – пророссийские наемники обстреляли позиции украинских солдат. Вследствие вражеских обстрелов 1 наш военнослужащий получил ранения. Состояние здоровья бойца – средней тяжести. В Государственной пограничной службе обнаружили 4 случая заболевания COVID-19. Произошло это в Закарпатской области.
Также в выпуске:
Глава Черновицкой ОГА обратился к местным жителям с призывом воздержаться от походов в церковь, так как в области самый высокий уровень заболевания коронавирусом и массовые собрания в храмах могут еще больше усугубить эту ситуацию.
С начала карантина правоохранители составили 7 тысяч админпротоколов. В том числе и в отношении действий священников.
Жители столицы и окрестностей уже третий день страдают от загрязненного воздуха. Ветер принес в Киев облако дыма с Житомирщины и территории возле Чернобыля. Там спасатели продолжают тушить локальные возгорания.
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