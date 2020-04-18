Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на передовой. Коронавирус в Госпогранслужбе

В итоговом выпуске новостей за 18 апреля состоянию на 21:00 – пророссийские наемники обстреляли позиции украинских солдат. Вследствие вражеских обстрелов 1 наш военнослужащий получил ранения. Состояние здоровья бойца – средней тяжести. В Государственной пограничной службе обнаружили 4 случая заболевания COVID-19. Произошло это в Закарпатской области.

Также в выпуске:

Глава Черновицкой ОГА обратился к местным жителям с призывом воздержаться от походов в церковь, так как в области самый высокий уровень заболевания коронавирусом и массовые собрания в храмах могут еще больше усугубить эту ситуацию.

С начала карантина правоохранители составили 7 тысяч админпротоколов. В том числе и в отношении действий священников.

Жители столицы и окрестностей уже третий день страдают от загрязненного воздуха. Ветер принес в Киев облако дыма с Житомирщины и территории возле Чернобыля. Там спасатели продолжают тушить локальные возгорания.