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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на передовій. Коронавірус у Держприкордонслужбі

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 18 квітня станом на 21:00 – проросійські найманці обстріляли позиції українських армійців. Внаслідок ворожих обстрілів 1 наш військовослужбовець отримав поранення. Стан здоров'я бійця – середньої важкості. У Державній прикордонній службі виявили 4 випадки захворювання на COVID-19. Сталося це у Закарпатській області.

      Також у випуску:

      Голова Чернівецької ОДА звернувся до місцевих жителів із закликом утримуватися від походів до церкви, оскільки в області найвищий рівень захворювання на коронавірус і масові зібрання в храмах можуть ще більше погіршити цю ситуацію. 

      З початку карантину правоохоронці склали 7 тисяч адмінпротоколів. В тому числі і щодо дій священників.

      Жителі столиці та околиць вже третій день страждають від забрудненого повітря. Вітер приніс до Києва хмару диму з Житомирщини і території неподалік Чорнобиля. Там рятувальники продовжують гасити локальні загоряння.

      Теги: Держприкордонслужба Війна на Донбасі Випуск новин
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