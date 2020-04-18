Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на передовій. Коронавірус у Держприкордонслужбі
У підсумковому випуску новин за 18 квітня станом на 21:00 – проросійські найманці обстріляли позиції українських армійців. Внаслідок ворожих обстрілів 1 наш військовослужбовець отримав поранення. Стан здоров'я бійця – середньої важкості. У Державній прикордонній службі виявили 4 випадки захворювання на COVID-19. Сталося це у Закарпатській області.
Також у випуску:
Голова Чернівецької ОДА звернувся до місцевих жителів із закликом утримуватися від походів до церкви, оскільки в області найвищий рівень захворювання на коронавірус і масові зібрання в храмах можуть ще більше погіршити цю ситуацію.
З початку карантину правоохоронці склали 7 тисяч адмінпротоколів. В тому числі і щодо дій священників.
Жителі столиці та околиць вже третій день страждають від забрудненого повітря. Вітер приніс до Києва хмару диму з Житомирщини і території неподалік Чорнобиля. Там рятувальники продовжують гасити локальні загоряння.
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