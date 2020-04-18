Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на передовій. Коронавірус у Держприкордонслужбі

У підсумковому випуску новин за 18 квітня станом на 21:00 – проросійські найманці обстріляли позиції українських армійців. Внаслідок ворожих обстрілів 1 наш військовослужбовець отримав поранення. Стан здоров'я бійця – середньої важкості. У Державній прикордонній службі виявили 4 випадки захворювання на COVID-19. Сталося це у Закарпатській області.

Також у випуску:

Голова Чернівецької ОДА звернувся до місцевих жителів із закликом утримуватися від походів до церкви, оскільки в області найвищий рівень захворювання на коронавірус і масові зібрання в храмах можуть ще більше погіршити цю ситуацію.

З початку карантину правоохоронці склали 7 тисяч адмінпротоколів. В тому числі і щодо дій священників.

Жителі столиці та околиць вже третій день страждають від забрудненого повітря. Вітер приніс до Києва хмару диму з Житомирщини і території неподалік Чорнобиля. Там рятувальники продовжують гасити локальні загоряння.