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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал со шпионами РФ. Доказательства присутствия "Вагнер"

Выпуск новостей 54 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 21:00 – российские шпионы не только следили за международными экспертами ОБСЕ, а еще и собирали данные по энергетическому сектору Польши и лоббировали интересы России в США. Появилось новое доказательство участия российской военной компании "Вагнер" в войне против Украины. К журналистам попало видео 2015 года одного из членов бандформирования

Также в выпуске:

Родители пострадавших подадут в суд на частный лагерь "Славутич", где отравились 12 подростков, а одна девочка до сих пор в коме.

Оккупанты давят на активных крымских татар, там снова провели обыски.

На Львовщине во второй раз на взятке задержали мэра города Сколе Владимира Москаля.

 

Теги: Выпуск новостей Новости России Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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