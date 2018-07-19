Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал со шпионами РФ. Доказательства присутствия "Вагнер"
В итоговом выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 21:00 – российские шпионы не только следили за международными экспертами ОБСЕ, а еще и собирали данные по энергетическому сектору Польши и лоббировали интересы России в США. Появилось новое доказательство участия российской военной компании "Вагнер" в войне против Украины. К журналистам попало видео 2015 года одного из членов бандформирования
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Источник: 24 канал
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