Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал зі шпигунами Росії. Докази присутності ПВК "Вагнер"

У підсумковому випуску новин за 19 липня станом на 21:00 – російські шпигуни не тільки стежили за міжнародними експертами ОБСЄ, а ще й збирали дані щодо енергетичного сектору Польщі та лобіювали інтереси Росії у США. З'явився новий доказ участі російської приватної військової компанії "Вагнер" у війні проти України. До журналістів потрапило відео 2015 року одного з членів бандформування.

Також у випуску: Батьки постраждалих подадуть до суду на приватний табір "Славутич", де отруїлися 12 підлітків, а одна дівчинка й досі в комі. Окупанти тиснуть на активних кримських татар, там знову провели обшуки. На Львівщині вдруге на хабарі затримали мера міста Сколе Володимира Москаля.