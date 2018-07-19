Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал зі шпигунами Росії. Докази присутності ПВК "Вагнер"
У підсумковому випуску новин за 19 липня станом на 21:00 – російські шпигуни не тільки стежили за міжнародними експертами ОБСЄ, а ще й збирали дані щодо енергетичного сектору Польщі та лобіювали інтереси Росії у США. З'явився новий доказ участі російської приватної військової компанії "Вагнер" у війні проти України. До журналістів потрапило відео 2015 року одного з членів бандформування.
Також у випуску:
Батьки постраждалих подадуть до суду на приватний табір "Славутич", де отруїлися 12 підлітків, а одна дівчинка й досі в комі.
Окупанти тиснуть на активних кримських татар, там знову провели обшуки.
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Джерело: 24 канал
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