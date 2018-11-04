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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть активистки Гандзюк. Митинг в Тернополе

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 21:00 – умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой. В Тернополе горожане возмущены резким повышение тарифов на проезд в общественном транспорте почти на 100%.

      Также в выпуске:

      Люди в 16 городах Украины вышли на акции памяти активистки Екатерины Гндзюк

      Новая Каледония остается в составе Франции, на референдуме большинство людей сказали "нет" отделению от официального Парижа.

      Первый снег за 10 лет в индийских Гималаях, Кашмирскую долину на севере страны второй день засыпает снегом.

      Теги: Транспорт Тернополь Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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