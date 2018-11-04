Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть активистки Гандзюк. Митинг в Тернополе

В итоговом выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 21:00 – умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой. В Тернополе горожане возмущены резким повышение тарифов на проезд в общественном транспорте почти на 100%.

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