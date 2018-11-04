Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть активістки Гандзюк. Мітинг у Тернополі
У підсумковому випуску новин за 4 листопада станом на21:00 – померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою. У Тернополі городяни обурені різким підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті майже на 100%.
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Джерело: 24 канал
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