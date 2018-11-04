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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть активістки Гандзюк. Мітинг у Тернополі

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 листопада станом на21:00 – померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою. У Тернополі городяни обурені різким підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті майже на 100%.

      Також у випуску: 

      Люди у 16 містах України вийшли на акції пам'яті активістки Катерини Гндзюк

      Нова Каледонія залишається у складі Франції, на референдумі більшість людей сказали "ні" відділенню від офіційного Парижа.

      Перший сніг за 10 років в Індійських Гімалаях, Кашмірську долину на півночі країни другий день засипає снігом.

      Теги: Випуск новин Тернопіль Транспорт
      Джерело: 24 канал
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