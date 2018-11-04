Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть активістки Гандзюк. Мітинг у Тернополі

У підсумковому випуску новин за 4 листопада станом на21:00 – померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою. У Тернополі городяни обурені різким підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті майже на 100%.

Також у випуску: Люди у 16 містах України вийшли на акції пам'яті активістки Катерини Гндзюк Нова Каледонія залишається у складі Франції, на референдумі більшість людей сказали "ні" відділенню від офіційного Парижа. Перший сніг за 10 років в Індійських Гімалаях, Кашмірську долину на півночі країни другий день засипає снігом.