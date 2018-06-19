Итоговый выпуск новостей за 21:00 Смерть Ивана Драча. Дело "Гавриловских цыплят"Выпуск новостей 29 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 21:00 – Иван Драч умер во вторник, 19 июня. Остановилось сердце украинского писателя в госпитале "Феофания", где он лечился. Владельцу "Гавриловских цыплят" Евгению Сигалу, который устроил незаконный могильник птиц, снизили залог и отпустили.
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Источник: 24 канал
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