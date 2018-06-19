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Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть Івана Драча. Справа "Гаврилівських курчат"

Випуск новин 87 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 19 червня станом на 21:00 – Іван Драч помер у вівторок, 19 червня. Зупинилося серце українського письменника у госпіталі "Феофанія", де він лікувався. Власнику "Гаврилівських курчат" Євгену Сігалу, який облаштував незаконний могильник птахів, знизили заставу та відпустили.

Також у випуску:

Військові ветерани протестуют під ВР, вимагаючи підвищити пенсії та надати пільги учасникам бойових дій.

Суд Херсона дозволив капітану судна "Норд" повернутися до Криму.

Олег Барна зареєстрував закон, який забороняє прояви сексуальної орієнтації. 

Теги: Випуск новин Кримінальні новини Новини культури Втрати Література Книги Екологія Євген Сігал
Джерело: 24 канал
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