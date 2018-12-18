Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть ребенка от гриппа. Непогода в Украине
В итоговом выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 21:00 в Одесской области от гриппа умер годовалый малыш. Родители лечили его самостоятельно, к медикам обращаться не спешили. Украина уже второй день борется с последствиями непогоды. Некоторые села на Закарпатье и Киевщине обесточены и есть опасность схода лавин.
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Источник: 24 канал
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