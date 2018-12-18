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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть ребенка от гриппа. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 21:00 в Одесской области от гриппа умер годовалый малыш. Родители лечили его самостоятельно, к медикам обращаться не спешили. Украина уже второй день борется с последствиями непогоды. Некоторые села на Закарпатье и Киевщине обесточены и есть опасность схода лавин.

      Также в выпуске:

      Около 9-ти миллионов украинцев ежегодно выезжают работать за границу.

      Президент вместе с новоизбранным предстоятелем Епифанием посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы в Днепре.

      Избрали меру пресечения предполагаемому организатору убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко – два месяца под стражей.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Грипп в Украине Новости Закарпатья Непогода в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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