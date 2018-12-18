Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть ребенка от гриппа. Непогода в Украине

В итоговом выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 21:00 в Одесской области от гриппа умер годовалый малыш. Родители лечили его самостоятельно, к медикам обращаться не спешили. Украина уже второй день борется с последствиями непогоды. Некоторые села на Закарпатье и Киевщине обесточены и есть опасность схода лавин.

Также в выпуске: Около 9-ти миллионов украинцев ежегодно выезжают работать за границу. Президент вместе с новоизбранным предстоятелем Епифанием посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы в Днепре. Избрали меру пресечения предполагаемому организатору убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко – два месяца под стражей.