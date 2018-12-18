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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть дитини від грипу. Негода в Україні

      Випуск новин 162 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 18 грудня станом на 21:00 – на Одещині від грипу померло однорічне маля. Батьки лікували його самотужки, до медиків звертатися не квапилися. Україна вже другий день бореться з наслідками негоди. Деякі села на Закарпатті та Київщині знеструмлені і є небезпека сходження лавин.

      Також у випуску:

      Близько 9-ти мільйонів українців щороку виїжджають працювати за кордон.

      Президент разом із новообраним предстоятелем Епіфанієм відвідав храм Різдва Пресвятої Богородиці у Дніпрі.

      Обрали запобіжний захід імовірному організатору вбивства активіста та ветерана АТО Віталія Олешка – два місяці під вартою.

      Теги: Випуск новин Негода в Україні Новини Закарпаття Грип в Україні Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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