Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть дитини від грипу. Негода в Україні

У підсумковому випуску новин за 18 грудня станом на 21:00 – на Одещині від грипу померло однорічне маля. Батьки лікували його самотужки, до медиків звертатися не квапилися. Україна вже другий день бореться з наслідками негоди. Деякі села на Закарпатті та Київщині знеструмлені і є небезпека сходження лавин.

Також у випуску: Близько 9-ти мільйонів українців щороку виїжджають працювати за кордон. Президент разом із новообраним предстоятелем Епіфанієм відвідав храм Різдва Пресвятої Богородиці у Дніпрі. Обрали запобіжний захід імовірному організатору вбивства активіста та ветерана АТО Віталія Олешка – два місяці під вартою.