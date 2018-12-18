Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть дитини від грипу. Негода в Україні
У підсумковому випуску новин за 18 грудня станом на 21:00 – на Одещині від грипу померло однорічне маля. Батьки лікували його самотужки, до медиків звертатися не квапилися. Україна вже другий день бореться з наслідками негоди. Деякі села на Закарпатті та Київщині знеструмлені і є небезпека сходження лавин.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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