Итоговый выпуск новостей за 21:00: Спасение ребенка. Взрыв в Харькове

В итоговом выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 21:00 – в Запорожской области мужчина спас жизнь 11-летней школьнице. Девочка провалилась под лед на пруду, но прохожий сразу бросился на помощь. На окраине Харькова произошел взрыв в гаражном кооперативе. От бокса ничего не осталось – гараж разрушен до основания. Трое мужчин погибли мгновенно.

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