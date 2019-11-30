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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Спасение ребенка. Взрыв в Харькове

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 21:00 – в Запорожской области мужчина спас жизнь 11-летней школьнице. Девочка провалилась под лед на пруду, но прохожий сразу бросился на помощь. На окраине Харькова произошел взрыв в гаражном кооперативе. От бокса ничего не осталось – гараж разрушен до основания. Трое мужчин погибли мгновенно.

      Также в выпуске:

      В Киеве на Софийской площади начали монтировать главную елку страны. В этом году ее, как конструктор, соберут из четырех сотен деревьев.

      Президент Бразилии Жаир Больсонаро обвинил в лесных пожарах в Амазонке Леонардо Ди Каприо. Мол, тот финансирует бразильские неприбыльные эко-организации.

      В Гааге на одной из главных торговых улиц мужчина с ножом напал на прохожих. Людей там было много из-за "черной пятницы". Трое несовершеннолетних получили ранения.

      Самолет нидерландской компании KLM совершил путешествие в 11 часов, но так и не добрался места назначения. Его развернули над Северной Америкой, так как мексиканский аэропорт закрыли из-за извержения вулкана Попокатепетель вблизи Мехико.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Взрыв Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей
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