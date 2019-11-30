Підсумковий випуск новин за 21:00: Порятунок дитини. Вибух у Харкові

У підсумковому випуску новин за 30 листопада станом на 21:00 – в Запорізькій області чоловік врятував життя 11-річній школярці. Дівчинка провалилася під кригу на ставку, але перехожий одразу кинувся на допомогу. На околиці Харкова стався вибух у гаражному кооперативі. Від боксу нічого не залишилось – гараж зруйнований вщент. Троє чоловіків померли миттєво.

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