23:51
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, сьогодні
      Вєсті.UA
      20:41, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Порятунок дитини. Вибух у Харкові

      Випуск новин 97 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 листопада станом на 21:00 – в Запорізькій області чоловік врятував життя 11-річній школярці. Дівчинка провалилася під кригу на ставку, але перехожий одразу кинувся на допомогу. На околиці Харкова стався вибух у гаражному кооперативі. Від боксу нічого не залишилось – гараж зруйнований вщент. Троє чоловіків померли миттєво.

      Також у випуску:

      У Києві на Софійській площі почали монтувати головну ялинку країни. Цьогоріч її, наче конструктор, складуть із чотирьох сотень дерев.

      Президент Бразилії Жаїр Больсонаро звинуватив у лісових пожежах в Амазонці Леонардо Ді Капріо. Мовляв, той фінансує бразильські неприбуткові екоорганізації.

      В Гаазі на одній з головних торговельних вулиць чоловік з ножем напав на перехожих. Людей там було багато через "чорну п'ятницю". Троє неповнолітніх дістали поранення.

      Літак нідерландської компанії KLM здійснив подорож в 11 годин, але так і не дістався місця призначення. Його розвернули над Північною Америкою, адже мексиканський аеропорт закрили через виверження вулкану Попокатепетель поблизу Мехіко.

      Українські ФОПи просять не вигадувати для них нові правила, – Милованов
      сьогодні
      5081
      Теги: Новини України Новини політики Випуск новин Діти і неповнолітні Вибух
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:32 Головні новини 30 листопада: підрив відділення Ощадбанку, суперники України на Євро-2020
      Наталія Пристанська 591
      сьогодні , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 735
      сьогодні , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 507
      сьогодні , 21:00 П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада
      Анна Калюжна 213
      сьогодні , 20:00 Судді погодили шокуючі компенсації моральної шкоди Портнову і скандальному ДАІшнику
      Роман Маселко 1396
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук