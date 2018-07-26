Итоговый выпуск новостей за 21:00: Списки "группы Вагнера". Возвращение моряков
В итоговом выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 21:00 – Служба безопасности Украины обнародовала очередные фамилии и адреса членов так называемой частной военной компании "Вагнера". Греция уволила 12 украинских моряков из задержанного судна Mekong Spirit.
Также в выпуске:
Суд избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку.
Госдепартамент США обнародовал Декларацию относительно Крыма.
Дисциплинарная комиссия решила не увольнять руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии