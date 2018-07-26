Итоговый выпуск новостей за 21:00: Списки "группы Вагнера". Возвращение моряков

В итоговом выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 21:00 – Служба безопасности Украины обнародовала очередные фамилии и адреса членов так называемой частной военной компании "Вагнера". Греция уволила 12 украинских моряков из задержанного судна Mekong Spirit.

Также в выпуске: Суд избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. Госдепартамент США обнародовал Декларацию относительно Крыма. Дисциплинарная комиссия решила не увольнять руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.