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Підсумковий випуск новин за 21:00: Списки "групи Вагнера". Повернення моряків

Випуск новин 130 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 26 липня станом на 21:00 – Служба безпеки України оприлюднила чергові прізвища й адреси членів так званої приватної військової компанії "Вагнера". Греція звільнила 12 українських моряків із затриманого судна Mekong Spirit.

Також у випуску:

Суд обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку.

Держдепартамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму.

Дисциплінарна комісія вирішила не звільняти очільника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

 

Теги: Новини України Випуск новин Греція СБУ
Джерело: 24 канал
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