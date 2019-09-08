Итоговый выпуск новостей за 21:00: Статус украинских моряков. Годовщина операции "Висла"

В выпуске за 8 сентября по состоянию на 21:00 – Кремль помиловал 11 украинских политзаключенных, а вот моряков там все еще считают преступниками. Им изменили меру пресечения, а надуманные обвинения в нарушении территориальных вод так и не сняли. 8 сентября в Украине отмечают 75-ю годовщину операции "Висла", во время которой несколько сотен украинцев насильно депортировали из этнических земель.

Также в выпуске: Семья бывшего узника Кремля, режиссера Олега Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев, чтобы встретиться с ним. 75 лет назад украинцев, проживавших на территории Западной Украины, принудительно выселили. США призывают Россию немедленно освободить всех украинцев, которые остаются незаконно заключенными. Украинский фильм "Атлантида" стал победителем на кинофестивале в Венеции.

Источник: 24 канал