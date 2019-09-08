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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Статус украинских моряков. Годовщина операции "Висла"

      Выпуск новостей 42 Читати новину українською

      В выпуске за 8 сентября по состоянию на 21:00 – Кремль помиловал 11 украинских политзаключенных, а вот моряков там все еще считают преступниками. Им изменили меру пресечения, а надуманные обвинения в нарушении территориальных вод так и не сняли. 8 сентября в Украине отмечают 75-ю годовщину операции "Висла", во время которой несколько сотен украинцев насильно депортировали из этнических земель.

      Также в выпуске:

      Семья бывшего узника Кремля, режиссера Олега Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев, чтобы встретиться с ним.

      75 лет назад украинцев, проживавших на территории Западной Украины, принудительно выселили.

      США призывают Россию немедленно освободить всех украинцев, которые остаются незаконно заключенными.

      Украинский фильм "Атлантида" стал победителем на кинофестивале в Венеции.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ История Украинские моряки в плену Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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