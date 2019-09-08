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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Статус українських моряків. Роковини операції "Вісла"

      Випуск новин 224 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 8 вересня станом на 21:00 – Кремль помилував 11 українських політв'язнів, а от моряків там усе ще вважають злочинцями. Їм змінили запобіжний захід, а надуманих звинувачень у порушенні територіальних вод так і не зняли. 8 вересня в Україні відзначають 75-ті роковини операції "Вісла", під час якої кілька сотень українців насильно депортували з етнічних земель.

      Також у випуску:

      Сім'я колишнього в'язня Кремля, режисера Олега Сенцова перетнула адмінкордон із Кримом і їде до Києва, щоб зустрітись із ним.

      75 років тому українців, які проживали на території західної України, примусово виселили.

      США закликають Росію негайно звільнити всіх українців, які лишаються незаконно ув’язненими.

      Український фільм "Атлантида" став переможцем на кінофестивалі у Венеції.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії Випуск новин Українські моряки в полоні Історія
      Джерело: 24 канал
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