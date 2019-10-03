Итоговый выпуск новостей за 21:00: Стрельба в Херсоне. Новый закон о столице

В итоговом выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 21:00 – неизвестные открыли огонь из автомобиля в центре Херсона. Два человека тяжело ранены. По словам очевидцев, машина на литовской регистрации. Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о столице, в котором отсутствует норма о выборах мэра и Киевсовета в декабре этого года.

Также в выпуске: В Париже мужчина напал на полицейский участок. Президент Зеленский объяснил основные положения формулы Штайнмайера. Кабмин и Нацбанк договорились о взаимодействии для обеспечения доступного кредитования. Массовые протесты в Ираке.

Источник: 24 канал