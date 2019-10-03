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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Стрельба в Херсоне. Новый закон о столице

      Выпуск новостей 57 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 21:00 – неизвестные открыли огонь из автомобиля в центре Херсона. Два человека тяжело ранены. По словам очевидцев, машина на литовской регистрации. Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о столице, в котором отсутствует норма о выборах мэра и Киевсовета в декабре этого года.

      Также в выпуске:

      В Париже мужчина напал на полицейский участок.

      Президент Зеленский объяснил основные положения формулы Штайнмайера.

      Кабмин и Нацбанк договорились о взаимодействии для обеспечения доступного кредитования.

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      Теги: Новости Украины Новости Херсона Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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