Итоговый выпуск новостей за 21:00: Стрельба в Херсоне. Новый закон о столице
В итоговом выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 21:00 – неизвестные открыли огонь из автомобиля в центре Херсона. Два человека тяжело ранены. По словам очевидцев, машина на литовской регистрации. Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о столице, в котором отсутствует норма о выборах мэра и Киевсовета в декабре этого года.
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Источник: 24 канал
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