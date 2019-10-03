Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у Херсоні. Новий закон про столицю
У підсумковому випускуновин за 3 жовтня станом на 21:00 – невідомі відкрили вогонь з автомобіля у центрі Херсона. Двоє людей тяжко поранені. За словами очевидців, машина на литовській реєстрації. Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про столицю, у якому відсутня норма про вибори мера та Київради в грудні цього року.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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