Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у Херсоні. Новий закон про столицю

У підсумковому випускуновин за 3 жовтня станом на 21:00 – невідомі відкрили вогонь з автомобіля у центрі Херсона. Двоє людей тяжко поранені. За словами очевидців, машина на литовській реєстрації. Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про столицю, у якому відсутня норма про вибори мера та Київради в грудні цього року.

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Джерело: 24 канал