Итоговый выпуск новостей за 21:00: Стрельба в Техасе. Строительные аферы

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 21:00 – в Техасе группа вооруженных парней в торговом центре застрелила 20 человек. Среди них было много семей с детьми, поскольку в США в разгаре подготовка к учебному сезону. Ловушки для тысяч киевлян расставил аферист Войцеховский. Тот возвел в столице 40 недостроев по поддельным документам или вообще без них, просто захватив землю.

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Источник: 24 канал