Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина в Техасі. Будівельні афери

У випуску новин за 4 серпня станом на 21:00 – у Техасі група озброєних молодиків у торговельному центрі застрелила 20 людей. Серед них було багато сімей з дітьми, оскільки в США саме у розпалі підготовка до навчального сезону. Пастки для тисяч киян розставив аферист Войцеховський. Той звів у столиці 40 недобудов за підробленими документами або взагалі без них, просто захопивши землю.

Також у випуску: Внаслідок сутичок під час акції протесту в Росії за ґратами перебувають 50 неповнолітніх. Бойовики гальмують початок ремонту мосту в Станиці Луганській. У Києві починають сортувати сміття.

Джерело: 24 канал