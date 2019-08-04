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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН
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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина в Техасі. Будівельні афери

      Випуск новин 136 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 серпня станом на 21:00 – у Техасі група озброєних молодиків у торговельному центрі застрелила 20 людей. Серед них було багато сімей з дітьми, оскільки в США саме у розпалі підготовка до навчального сезону. Пастки для тисяч киян розставив аферист Войцеховський. Той звів у столиці 40 недобудов за підробленими документами або взагалі без них, просто захопивши землю.

      Також у випуску:

      Внаслідок сутичок під час акції протесту в Росії за ґратами перебувають 50 неповнолітніх.

      Бойовики гальмують початок ремонту мосту в Станиці Луганській.

      У Києві починають сортувати сміття.

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      Теги: Новини України Новини США Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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