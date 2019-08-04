Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина в Техасі. Будівельні афери
У випуску новин за 4 серпня станом на 21:00 – у Техасі група озброєних молодиків у торговельному центрі застрелила 20 людей. Серед них було багато сімей з дітьми, оскільки в США саме у розпалі підготовка до навчального сезону. Пастки для тисяч киян розставив аферист Войцеховський. Той звів у столиці 40 недобудов за підробленими документами або взагалі без них, просто захопивши землю.
Також у випуску:
Внаслідок сутичок під час акції протесту в Росії за ґратами перебувають 50 неповнолітніх.
Бойовики гальмують початок ремонту мосту в Станиці Луганській.
У Києві починають сортувати сміття.
сьогодні
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі