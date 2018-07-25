Итоговый выпуск новостей за 21:00: Теракт в Сирии. "Янтарное дело"
В итоговом выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 21:00 – в результате серии терактов в Сирии погибли более 180 человек, около двух сотен человек получили ранения. Юрист центра противодействия коррупции считает, что в специализированной антикоррупционной прокуратуре пытаются притормозить дело против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.
Также в выпуске:
Скандальных 27 кандидатов в ГБР будет проверять НАБУ.
В результате пожара в Греции погибли 80 человек.
Из-за сильного ливня жители Черкасской области остались отрезанными от мира.
В Черкассах на перекрестке авто, которое уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбило мать с ребенком.
Источник: 24 канал
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