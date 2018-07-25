Итоговый выпуск новостей за 21:00: Теракт в Сирии. "Янтарное дело"

В итоговом выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 21:00 – в результате серии терактов в Сирии погибли более 180 человек, около двух сотен человек получили ранения. Юрист центра противодействия коррупции считает, что в специализированной антикоррупционной прокуратуре пытаются притормозить дело против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Также в выпуске: Скандальных 27 кандидатов в ГБР будет проверять НАБУ. В результате пожара в Греции погибли 80 человек. Из-за сильного ливня жители Черкасской области остались отрезанными от мира. В Черкассах на перекрестке авто, которое уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбило мать с ребенком.