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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Теракт в Сирии. "Янтарное дело"

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В итоговом выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 21:00 – в результате серии терактов в Сирии погибли более 180 человек, около двух сотен человек получили ранения. Юрист центра противодействия коррупции считает, что в специализированной антикоррупционной прокуратуре пытаются притормозить дело против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Также в выпуске:

Скандальных 27 кандидатов в ГБР будет проверять НАБУ.

В результате пожара в Греции погибли 80 человек.

Из-за сильного ливня жители Черкасской области остались отрезанными от мира.

В Черкассах на перекрестке авто, которое уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбило мать с ребенком.

Теги: янтарь Теракт Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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