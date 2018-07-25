Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Сирії. "Бурштинова справа"

У підсумковому випуску новин за 25 липня станом на 21:00 – унаслідок серії терактів у Сирії загинуло понад 180 людей, близько двох сотень осіб зазнало поранення. Юрист центру протидії корупції вважає, що спеціалізованій антикорупційній прокуратурі намагаються пригальмувати справу проти нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Також у випуску: Скандальних 27 кандидатів у ДБР перевірятиме НАБУ. Унаслідок пожежі у Греції загинуло 80 людей. Через сильну зливу жителі на Черкащині залишились відрізаними від світу. У Черкасах на перехресті авто, яке вже перебувало в розшуку за скоєння ДТП, збило матір з дитиною.