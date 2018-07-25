23:22
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, сьогодні
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Сирії. "Бурштинова справа"

Випуск новин 141 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 25 липня станом на 21:00 – унаслідок серії терактів у Сирії загинуло понад 180 людей, близько двох сотень осіб зазнало поранення. Юрист центру протидії корупції вважає, що спеціалізованій антикорупційній прокуратурі намагаються пригальмувати справу проти нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Також у випуску:

Скандальних 27 кандидатів у ДБР перевірятиме НАБУ.

Унаслідок пожежі у Греції загинуло 80 людей. 

Через сильну зливу жителі на Черкащині залишились відрізаними від світу. 

У Черкасах на перехресті авто, яке вже перебувало в розшуку за скоєння ДТП, збило матір з дитиною.

Теги: Випуск новин Теракт бурштин
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
сьогодні, 23:00 Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
Іван Яковина 130
Головні новини 25 липня: Смерть від Hummer'a, Савченко йде у президенти та сильні зливи у Києві
сьогодні, 22:27 Головні новини 25 липня: Смерть від Hummer'a, Савченко йде у президенти та сильні зливи у Києві
3004
"Вишенка" новых санкций от США
сьогодні, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 708
Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
сьогодні, 21:00 Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
Дмитро Гнап 768
Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
сьогодні, 20:01 Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
Євгенія Мазур 218
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Випуск новин 8 жовтня станом на 20:00
 8 жовтня 2014 , 20:50
Випуск новин за 12:00: "Чорні списки" футбольних вболівальників. Загострення ситуації в зоні АТО
 12 жовтня 2017 , 12:43
Випуск новин за 18:00: Зняття депутатської недоторканності. Підпорядкування "Укрзалізниці"
 18 жовтня 2017 , 18:54
Випуск новин 19 вересня станом на 15:00
 19 вересня 2014 , 16:02
Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
 22 вересня 2014 , 16:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук