Итоговый выпуск новостей за 21:00: Турция начала военную операцию. Закрытие Лувра

В итоговом выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 21:00 – в Анкаре заявили, что Турция не оставит смерти своих солдат без мести, поэтому объявили о начале военной операции в Идлибе – "Весенний щит". Из-за угрозы распространения коронавируса во Франции на неопределенный срок закрыли Лувр. Об этом сообщает пресс-служба всемирно известного музея.

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От вражеской пули на передовой погиб 33-летний Игорь Гавриляк и еще трое военных получили ранения.

Между тем в Минске договорились о новом обмене удерживаемыми по формуле "всех на всех".

В Украине сейчас не зафиксирован ни один случай коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.