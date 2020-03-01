Підсумковий випуск новин за 21:00: Туреччина розпочала військову операцію. Закриття Лувру
У підсумковому випуску новин за 1 березня станом на 21:00 – в Анкарі заявили, що Туреччина не залишить смерті своїх солдатів без помсти, тому оголосили початок військової операції в Ідлібі – "Весняний щит". Через загрозу поширення коронавірусу у Франції на невизначений термін закрили Лувр. Про це повідомляє пресслужба всесвітньо відомого музею.
Також у випуску:
Від ворожої кулі на передовій загинув 33-річний Ігор Гавриляк та ще троє військових отримали поранення.
Тим часом у Мінську домовилися про новий обмін утримуваними за формулою "всіх на всіх".
В Україні ж нині не зафіксований жодний випадок коронавірусу. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.
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