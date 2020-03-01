Підсумковий випуск новин за 21:00: Туреччина розпочала військову операцію. Закриття Лувру

У підсумковому випуску новин за 1 березня станом на 21:00 – в Анкарі заявили, що Туреччина не залишить смерті своїх солдатів без помсти, тому оголосили початок військової операції в Ідлібі – "Весняний щит". Через загрозу поширення коронавірусу у Франції на невизначений термін закрили Лувр. Про це повідомляє пресслужба всесвітньо відомого музею.

Також у випуску:

Від ворожої кулі на передовій загинув 33-річний Ігор Гавриляк та ще троє військових отримали поранення.

Тим часом у Мінську домовилися про новий обмін утримуваними за формулою "всіх на всіх".

В Україні ж нині не зафіксований жодний випадок коронавірусу. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.