Итоговый выпуск новостей за 21:00: Тушение пожаров в Бразилии. Угрозы правозащитнику
В итоговом выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 21:00 – активно обсуждали лидеры стран "Большой Семерки" и вопрос пожаров в Бразилии. На борьбу с огнем выделят 22 миллиона долларов. Принесли к его дому гроб. Так неизвестные намекают активисту из города Чугуев, что все может закончиться плохо.
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Источник: 24 канал
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