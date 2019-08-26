Итоговый выпуск новостей за 21:00: Тушение пожаров в Бразилии. Угрозы правозащитнику

В итоговом выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 21:00 – активно обсуждали лидеры стран "Большой Семерки" и вопрос пожаров в Бразилии. На борьбу с огнем выделят 22 миллиона долларов. Принесли к его дому гроб. Так неизвестные намекают активисту из города Чугуев, что все может закончиться плохо.

Также в выпуске: Во Франции завершился саммит "Большой семерки". В Одесской области в убийстве морпеха подозревают сослуживца. В Киеве обстреляли из гранатомета фасад здания "Мостострой".

Источник: 24 канал