Підсумковий випуск новин за 21:00: Гасіння пожеж у Бразилії. Погрози правозахиснику
У підсумковому випуску новин за 26 серпня станом на 21:00 – активно обговорювали лідери країн "Великої Сімки" і питання пожеж у Бразилії. На боротьбу з вогнем виділять 22 мільйони доларів. Принесли до його будинку труну. Так невідомі натякають активістові з міста Чугуїв, що все може закінчитися погано.
Також у випуску:
У Франції завершився саміт "Великої сімки".
На Одещині у вбивстві морпіха підозрюють співслужбовця.
У Києві обстріляли з гранатомета фасад будівлі "Мостобуд".
Джерело: 24 канал
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