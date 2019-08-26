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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Гасіння пожеж у Бразилії. Погрози правозахиснику

      Випуск новин 144 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 серпня станом на 21:00 – активно обговорювали лідери країн "Великої Сімки" і питання пожеж у Бразилії. На боротьбу з вогнем виділять 22 мільйони доларів. Принесли до його будинку труну. Так невідомі натякають активістові з міста Чугуїв, що все може закінчитися погано.

      Також у випуску:

      У Франції завершився саміт "Великої сімки".

      На Одещині у вбивстві морпіха підозрюють співслужбовця.

      У Києві обстріляли з гранатомета фасад будівлі "Мостобуд".

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      Теги: Новини України Випуск новин Бразилія Пожежа
      Джерело: 24 канал
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