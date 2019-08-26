Підсумковий випуск новин за 21:00: Гасіння пожеж у Бразилії. Погрози правозахиснику

У підсумковому випуску новин за 26 серпня станом на 21:00 – активно обговорювали лідери країн "Великої Сімки" і питання пожеж у Бразилії. На боротьбу з вогнем виділять 22 мільйони доларів. Принесли до його будинку труну. Так невідомі натякають активістові з міста Чугуїв, що все може закінчитися погано.

Також у випуску: У Франції завершився саміт "Великої сімки". На Одещині у вбивстві морпіха підозрюють співслужбовця. У Києві обстріляли з гранатомета фасад будівлі "Мостобуд".

Джерело: 24 канал