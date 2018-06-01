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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: "Убийство" Бабченко. Отмежевание от ОРДЛО

Выпуск новостей 61 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей по 1 июня по состоянию на 21:00 – накануне в суде подозреваемый Борис Герман назвал фамилию человека, который заказал ему ликвидацию журналиста Аркадия Бабченко. Кремль закрыл границу для жителей неподконтрольных Украине территорий, все из-за проведения Чемпионата мира по футболу.

Также в выпуске:

Львов получил деньги на решение мусорных проблем.

ДТП с участием официального кортежа.

В Тбилиси продолжается антиправительственная акция протеста.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины Новости России Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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