Підсумковий випуск новин за 21:00: "Вбивство" Бабченка. Відмежування від ОРДЛО

У підсумковому випуску новин за 1 червня станом на 21:00 – напередодні в суді підозрюваний Борис Герман назвав прізвище людини, яка замовила йому ліквідацію журналіста Аркадія Бабченка. Кремль закрив кордон для жителів непідконтрольних Україні територій, все через проведення Чемпіонату світу з футболу.

Також у випуску: Львів отримав гроші на вирішення сміттєвих проблем. ДТП за участю офіційного кортежу. У Тбілісі триває антиурядова акція протесту.