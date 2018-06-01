Підсумковий випуск новин за 21:00: "Вбивство" Бабченка. Відмежування від ОРДЛО
У підсумковому випуску новин за 1 червня станом на 21:00 – напередодні в суді підозрюваний Борис Герман назвав прізвище людини, яка замовила йому ліквідацію журналіста Аркадія Бабченка. Кремль закрив кордон для жителів непідконтрольних Україні територій, все через проведення Чемпіонату світу з футболу.
Також у випуску:
Львів отримав гроші на вирішення сміттєвих проблем.
ДТП за участю офіційного кортежу.
У Тбілісі триває антиурядова акція протесту.
Джерело: 24 Канал
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