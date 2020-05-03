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      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: учения ВМС Украины. Онлайн-кинопремия Золотая Дзыга

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 21:00 – учения в Черном море провели украинские Военно-морские силы. На боевую тренировку вышел флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный". В Украине прошла онлайн-церемония награждения кинопремиями Золотая Дзыга 2020. На золотую статуэтку претендовали лучшие отечественные режиссеры и актеры.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      На Рівненщині на карантин закрили ще одне село.

      З Туреччини до України повертаються 98 людей.

      У карантинному режимі та під дощем Львів відзначив День міста.

      Європейські уряди задумалися, як рятувати туристичну галузь ЄС.

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Выпуск новостей
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