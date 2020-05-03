Итоговый выпуск новостей за 21:00: учения ВМС Украины. Онлайн-кинопремия Золотая Дзыга
В итоговом выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 21:00 – учения в Черном море провели украинские Военно-морские силы. На боевую тренировку вышел флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный". В Украине прошла онлайн-церемония награждения кинопремиями Золотая Дзыга 2020. На золотую статуэтку претендовали лучшие отечественные режиссеры и актеры.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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