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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Потужні навчання ВМС України. Онлайн-кінопремія Золота дзиґа

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 3 квітня станом на 21:00 – навчання в Чорному морі провели українські Військово-морські сили. На бойове тренування вийшов флагман Українського флоту "Гетьман Сагайдачний". В Україні пройшла онлайн-церемонія нагородження кінопреміями Золота Дзиґа 2020. На золотисту статуетку претендували найкращі вітчизняні режисери та актори.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      На Рівненщині на карантин закрили ще одне село.

      З Туреччини до України повертаються 98 людей.

      У карантинному режимі та під дощем Львів відзначив День міста.

      Європейські уряди задумалися, як рятувати туристичну галузь ЄС.

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Випуск новин
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