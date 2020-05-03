Підсумковий випуск новин за 21:00: Потужні навчання ВМС України. Онлайн-кінопремія Золота дзиґа
У підсумковому випуску новин за 3 квітня станом на 21:00 – навчання в Чорному морі провели українські Військово-морські сили. На бойове тренування вийшов флагман Українського флоту "Гетьман Сагайдачний". В Україні пройшла онлайн-церемонія нагородження кінопреміями Золота Дзиґа 2020. На золотисту статуетку претендували найкращі вітчизняні режисери та актори.
Також у випуску новин на 24 каналі:
На Рівненщині на карантин закрили ще одне село.
З Туреччини до України повертаються 98 людей.
У карантинному режимі та під дощем Львів відзначив День міста.
Європейські уряди задумалися, як рятувати туристичну галузь ЄС.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 15:46 Відповідальність Китаю за COVID-19: що відомо про шокуючий звіт спецслужб країн Заходу
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Пропозиції партнерів