Итоговый выпуск новостей за 21:00: Умер Левко Лукьяненко. Пленники Кремля

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Умер Левко Лукьяненко. Пленники КремляВыпуск новостей 39 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 21:00 – не дожив двух месяцев до своего 90-летия, скончался легендарный украинский диссидент Левко Лукьяненко. Сколько обычных украинцев в российских тюрьмах.
Также в выпуске:
В Черновицкой области произошла жуткая авария. Один человек погиб, восемь – госпитализированы.
Прооперировали трех бойцов, которые получили тяжелые ранения во время взрыва миномета "Молот" на ровенском полигоне.
На Закарпатье объявили день траура в память по погибшим военным на полигоне в Ровно.
На Львовщине, защищаясь от пьяного отца, 13-летняя девочка нанесла своему отцу смертельные удары ножом.
Источник: 24 канал
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