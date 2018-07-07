Итоговый выпуск новостей за 21:00: Умер Левко Лукьяненко. Пленники Кремля

В итоговом выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 21:00 – не дожив двух месяцев до своего 90-летия, скончался легендарный украинский диссидент Левко Лукьяненко. Сколько обычных украинцев в российских тюрьмах.

Также в выпуске: В Черновицкой области произошла жуткая авария. Один человек погиб, восемь – госпитализированы. Прооперировали трех бойцов, которые получили тяжелые ранения во время взрыва миномета "Молот" на ровенском полигоне. На Закарпатье объявили день траура в память по погибшим военным на полигоне в Ровно. На Львовщине, защищаясь от пьяного отца, 13-летняя девочка нанесла своему отцу смертельные удары ножом.