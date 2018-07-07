Підсумковий випуск новин за 21:00: Помер Левко Лук'яненко. Бранці Кремля

Підсумковий випуск новин за 21:00: Помер Левко Лук'яненко. Бранці КремляВипуск новин 61 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 7 липня станом на 21:00 – не доживши двох місяців до свого 90-річчя, помер легендарний український дисидент Левко Лук'яненко. Скільки звичайних українців скніють у російських тюрмах.
Також у випуску:
У Чернівецькій області сталася моторошна аварія. Одна людина загинула, восьмеро – опинились у лікарні.
Прооперували трьох бійців, які отримали найважчі поранення під час вибуху міномета "Молот" на рівненському полігоні.
На Закарпатті оголосили день жалоби у пам'ять за загиблими військовими на полігоні в Рівному.
На Львівщині, захищаючись від п'яного батька, 13-річна дівчинка завдала своєму батьку смертельних ударів ножем.
Джерело: 24 канал
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