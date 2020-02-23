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      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Уничтожение диверсанта на Луганщине. Авария в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 21:00 – диверсанты попытались прорваться на позиции украинской армии на Луганщине. В районе Новотошковского российские наемники ночью подошли вплотную, но были замечены украинскими защитниками. Хотел развернуться, но столкнулся с другой машиной и перевернулся на крышу. В Киеве произошла авария.

      Также в выпуске:

      В Италии умер третий человек от коронавируса, а инфицированных людей уже 152.

      Участники автомайдана поехали в Новые Санжары с гостинцами для эвакуированных из Уханя украинцев.

      Смерть бывшего руководителя телеканала Интер Сергея Старицкого, будут расследовать как умышленное убийство.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Война на Донбассе Выпуск новостей
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