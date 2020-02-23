Итоговый выпуск новостей за 21:00: Уничтожение диверсанта на Луганщине. Авария в Киеве
В итоговом выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 21:00 – диверсанты попытались прорваться на позиции украинской армии на Луганщине. В районе Новотошковского российские наемники ночью подошли вплотную, но были замечены украинскими защитниками. Хотел развернуться, но столкнулся с другой машиной и перевернулся на крышу. В Киеве произошла авария.
Также в выпуске:
В Италии умер третий человек от коронавируса, а инфицированных людей уже 152.
Участники автомайдана поехали в Новые Санжары с гостинцами для эвакуированных из Уханя украинцев.
Смерть бывшего руководителя телеканала Интер Сергея Старицкого, будут расследовать как умышленное убийство.
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