Итоговый выпуск новостей за 21:00: Уничтожение диверсанта на Луганщине. Авария в Киеве

В итоговом выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 21:00 – диверсанты попытались прорваться на позиции украинской армии на Луганщине. В районе Новотошковского российские наемники ночью подошли вплотную, но были замечены украинскими защитниками. Хотел развернуться, но столкнулся с другой машиной и перевернулся на крышу. В Киеве произошла авария.

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