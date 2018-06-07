Итоговый выпуск новостей за 21:00: Уничтожение поселка Южное. Строительство "Северного потока-2"
В итоговом выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 21:00 – освобожденный поселок Южное, что под оккупированной Горловкой уже на грани исчезновения, пророссийские боевики решили его уничтожить. Швеция дала согласие на строительство "Северного потока-2".
Также в выпуске:
Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде.
Министра финансов Александра Данилюка отправили в отставку.
На 84 году жизни скончалась известная режиссер Кира Муратова.
Двое военных погибли на Востоке Украины.
Четыре года президентства Петра Порошенко.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии