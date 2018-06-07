Итоговый выпуск новостей за 21:00: Уничтожение поселка Южное. Строительство "Северного потока-2"

В итоговом выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 21:00 – освобожденный поселок Южное, что под оккупированной Горловкой уже на грани исчезновения, пророссийские боевики решили его уничтожить. Швеция дала согласие на строительство "Северного потока-2".

Также в выпуске: Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде. Министра финансов Александра Данилюка отправили в отставку. На 84 году жизни скончалась известная режиссер Кира Муратова. Двое военных погибли на Востоке Украины. Четыре года президентства Петра Порошенко.