Підсумковий випуск новин за 21:00: Знищення селища Південне. Будівництво "Північного потоку-2"
У підсумковому випуску новин за 7 червня станом на 21:00 – звільнене селище Південне, що під окупованою Горлівкою вже на межі зникнення, проросійські бойовики вирішили його знищити. Швеція дала згоду на будівництво "Північного потоку-2".
Також у випуску:
Рада ухвалила законопроект про Антикорупційний суд.
Міністра фінансів Олександра Данилюка відправили у відставку.
На 84 році життя померла відома режисерка Кіра Муратова.
Двоє військових загинуло на Сході України.
Чотири роки президентства Петра Порошенка.
Джерело: 24 канал
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