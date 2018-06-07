Підсумковий випуск новин за 21:00: Знищення селища Південне. Будівництво "Північного потоку-2"

У підсумковому випуску новин за 7 червня станом на 21:00 – звільнене селище Південне, що під окупованою Горлівкою вже на межі зникнення, проросійські бойовики вирішили його знищити. Швеція дала згоду на будівництво "Північного потоку-2".

Також у випуску: Рада ухвалила законопроект про Антикорупційний суд. Міністра фінансів Олександра Данилюка відправили у відставку. На 84 році життя померла відома режисерка Кіра Муратова. Двоє військових загинуло на Сході України. Чотири роки президентства Петра Порошенка.