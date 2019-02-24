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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Условия для MARUV. Оскар-2019

      Выпуск новостей 54 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей по состоянию на 24 февраля за 21:00 – чтобы выступить на Евровидении, MARUV запрещаются любые гастроли в России, об этом говорится в контракте с Общественным вещанием. В Лос-Анджелесе через несколько часов начнется вручение Оскаров.

      Также в выпуске:

      Обострение на передовой: из-за обстрелов противника погиб один защитник, еще двое получили ранения.

      В Украине приостановили трансплантацию органов.

      Стали известны имена погибших туристов на горе Поп Иван: это жители Коломыи Роман Беркещук и Павел Винтонюк.

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      Теги: Евровидение 2019 Новости Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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