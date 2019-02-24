Підсумковий випуск новин за 21:00: Умови для MARUV. Оскар-2019
У підсумковому випуску новин станом на 24 лютого за 21:00 – щоб виступити на Євробаченні MARUV забороняються будь-які гастролі Росією, про це йдеться у контракті із Суспільним мовленням. В Лос-Анджелесі за кілька годин почнеться вручення Оскарів.
Також у випуску:
Загострення на передовій: через обстріли противника загинув один захисник, ще двоє отримали поранення.
В Україні призупинили трансплантацію органів.
Стали відомі імена загиблих туристів на горі Піп Іван: це жителі Коломиї Роман Беркещук та Павло Вінтонюк.
Джерело: 24 канал
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