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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Умови для MARUV. Оскар-2019

      Випуск новин 86 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин станом на 24 лютого за 21:00 – щоб виступити на Євробаченні MARUV забороняються будь-які гастролі Росією, про це йдеться у контракті із Суспільним мовленням. В Лос-Анджелесі за кілька годин почнеться вручення Оскарів.

      Також у випуску:

      Загострення на передовій: через обстріли противника загинув один захисник, ще двоє отримали поранення.

      В Україні призупинили трансплантацію органів.

      Стали відомі імена загиблих туристів на горі Піп Іван: це жителі Коломиї Роман Беркещук та Павло Вінтонюк.

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      Теги: Євробачення 2019 Новини України Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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