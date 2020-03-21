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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: В Китае восстанавливают туризм. Смерть Бекешкиной

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 21:00 – в китайский город Шиянь уже пускают посетителей. Правда, пока дважды в неделю. Преждевременно умерла социолог Ирина Бекешкина. Она – автор более 100 научных работ и большого количества публикаций в СМИ

      Также в выпуске:

      Инфицированный коронавирусом депутат Сергей Шахов попал в инфекционное отделение.

      Кличко останавливает движение общественного транспорта в Киеве с 23 марта.

      В Харькове и области ввели режим чрезвычайной ситуации.

      Если бы не хлопнул дверью, то результаты были бы другими, – Потураев об отставке Рябошапки
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      Теги: Китай Выпуск новостей
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