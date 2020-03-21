Итоговый выпуск новостей за 21:00: В Китае восстанавливают туризм. Смерть Бекешкиной
В итоговом выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 21:00 – в китайский город Шиянь уже пускают посетителей. Правда, пока дважды в неделю. Преждевременно умерла социолог Ирина Бекешкина. Она – автор более 100 научных работ и большого количества публикаций в СМИ
Также в выпуске:
Инфицированный коронавирусом депутат Сергей Шахов попал в инфекционное отделение.
Кличко останавливает движение общественного транспорта в Киеве с 23 марта.
В Харькове и области ввели режим чрезвычайной ситуации.
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