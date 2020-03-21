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      Підсумковий випуск новин за 21:00: В Китаї відновлюють туризм. Смерть Бекешкіної

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 21 березня станом на 21:00 – у китайське місто Шиянь вже впускають відвідувачів. Щоправда, поки що двічі на тиждень. Передчасно померла соціологиня Ірина Бекешкіна. Вона – автор більше 100 наукових праць та великої кількості публікацій у ЗМІ.

      Також у випуску:

      Інфікований на коронавірус депутат Сергій Шахов потрапив до інфекційного відділення.

      Кличко зупиняє рух громадського транспорту в Києві з 23 березня.

      У Харкові та області ввели режим надзвичайної ситуації.

      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
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      Теги: Китай Випуск новин
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