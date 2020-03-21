Підсумковий випуск новин за 21:00: В Китаї відновлюють туризм. Смерть Бекешкіної

У підсумковому випуску новин за 21 березня станом на 21:00 – у китайське місто Шиянь вже впускають відвідувачів. Щоправда, поки що двічі на тиждень. Передчасно померла соціологиня Ірина Бекешкіна. Вона – автор більше 100 наукових праць та великої кількості публікацій у ЗМІ.

Також у випуску: Інфікований на коронавірус депутат Сергій Шахов потрапив до інфекційного відділення. Кличко зупиняє рух громадського транспорту в Києві з 23 березня. У Харкові та області ввели режим надзвичайної ситуації.