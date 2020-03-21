Підсумковий випуск новин за 21:00: В Китаї відновлюють туризм. Смерть Бекешкіної
У підсумковому випуску новин за 21 березня станом на 21:00 – у китайське місто Шиянь вже впускають відвідувачів. Щоправда, поки що двічі на тиждень. Передчасно померла соціологиня Ірина Бекешкіна. Вона – автор більше 100 наукових праць та великої кількості публікацій у ЗМІ.
Також у випуску:
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