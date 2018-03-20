23:02
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Вооруженные избранники. Возмущенный бизнес в Украине

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 21:00 – кто из депутатов носит оружие в Верховную Раду. Бизнесмены требуют от правоохранителей прекратить безосновательные обыски. Последней каплей стала ситуация с "Новой почтой", теперь предприниматели объединяются и вырабатывают стратегию защиты.

Также в выпуске:

В чем подозревают Надежду Савченко.

Расследование коррупционных схем Геннадия Труханова.

Теги: Выпуск новостей Верховная Рада Оружие Новая почта Бизнес
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 20 марта: история с отравлением Сенцова, заявления Савченко и задержание Саркози
сегодня, 22:52 Главные новости 20 марта: история с отравлением Сенцова, заявления Савченко и задержание Саркози
32
Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
сегодня, 21:01 Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
Катерина Петренко 259
Таким вы еще его не видели: в сети опубликовали редкие фото из жизни Путина
сегодня, 20:09 Таким вы еще его не видели: в сети опубликовали редкие фото из жизни Путина
864
Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани
сегодня, 20:02 Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани
Іван Вербицький 111
Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
сегодня, 19:01 Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
Яніна Ткачук 232
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук