Итоговый выпуск новостей за 21:00: Вооруженные избранники. Возмущенный бизнес в Украине

В итоговом выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 21:00 – кто из депутатов носит оружие в Верховную Раду. Бизнесмены требуют от правоохранителей прекратить безосновательные обыски. Последней каплей стала ситуация с "Новой почтой", теперь предприниматели объединяются и вырабатывают стратегию защиты.

Также в выпуске: В чем подозревают Надежду Савченко. Расследование коррупционных схем Геннадия Труханова.