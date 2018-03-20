Итоговый выпуск новостей за 21:00: Вооруженные избранники. Возмущенный бизнес в Украине
В итоговом выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 21:00 – кто из депутатов носит оружие в Верховную Раду. Бизнесмены требуют от правоохранителей прекратить безосновательные обыски. Последней каплей стала ситуация с "Новой почтой", теперь предприниматели объединяются и вырабатывают стратегию защиты.
Также в выпуске:
В чем подозревают Надежду Савченко.
Расследование коррупционных схем Геннадия Труханова.
Источник: 24 Канал
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