Підсумковий випуск новин за 21:00: Озброєні обранці. Обурений бізнес в Україні
У підсумковому випуску новин за 20 березня станом на 21:00 – хто з депутатів носить зброю у Верховну Раду. Бізнесмени вимагають від правоохоронців припинити безпідставні обшуки. Останньою краплею стала ситуація з "Новою поштою", тепер підприємці об'єднуються та виробляють стратегію захисту.
Також у випуску:
У чому підозрюють Надію Савченко.
Розслідування корупційних схем Геннадія Труханова.
Джерело: 24 Канал
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