Итоговый выпуск новостей за 21:00: Возможное наступление на Мариуполь. Подробности о "Новичке"

В итоговом выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 21:00 – Петр Порошенко сообщил, что Путин, который цинично попросил Трампа настроить Украину на выполнение минских договоренностей, готовит наступление на Мариуполь. Пара, которая отравилась "Новичком" в Эмсбери, могла подобрала на улице флакон из-под духов.

Также в выпуске: В Ужгороде избрали меру пресечения для экс-председателя Перечинской РГА, который в минувшую пятницу насмерть сбил двух пешеходов. Пророссийские боевики обстреляли авто пограничников возле КПВВ "Майорское". Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине. В Харькове избрали меру пресечения для водителя, который сбил ребенка в коляске.