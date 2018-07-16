Итоговый выпуск новостей за 21:00: Возможное наступление на Мариуполь. Подробности о "Новичке"
В итоговом выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 21:00 – Петр Порошенко сообщил, что Путин, который цинично попросил Трампа настроить Украину на выполнение минских договоренностей, готовит наступление на Мариуполь. Пара, которая отравилась "Новичком" в Эмсбери, могла подобрала на улице флакон из-под духов.
Также в выпуске:
В Ужгороде избрали меру пресечения для экс-председателя Перечинской РГА, который в минувшую пятницу насмерть сбил двух пешеходов.
Пророссийские боевики обстреляли авто пограничников возле КПВВ "Майорское".
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине.
В Харькове избрали меру пресечения для водителя, который сбил ребенка в коляске.
Источник: 24 канал
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