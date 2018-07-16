Підсумковий випуск новин за 21:00: Можливий наступ на Маріуполь. Подробиці отруєння "Новачком"
У підсумковому випуску новин за 16 липня станом на 21:00 – Петро Порошенко повідомив, що Путін, який цинічно попросив Трампа налаштувати Україну на виконання Мінських домовленостей, готує наступ на Маріуполь. Пара, яка отруїлася "Новачком" у Емсбері, могла підібрала на вулиці флакон з-під парфумів.
Також у випуску:
В Ужгороді обрали запобіжний захід для екс-голови Перечинської РДА, який минулої п'ятниці насмерть збив двох пішоходів.
Проросійські бойовики обстріляли авто прикордонників біля КПВВ "Майорське".
Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні.
У Харкові обрали запобіжний захід для водія, який збив дитину у візочку.
Джерело: 24 канал
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