Підсумковий випуск новин за 21:00: Можливий наступ на Маріуполь. Подробиці отруєння "Новачком"

У підсумковому випуску новин за 16 липня станом на 21:00 – Петро Порошенко повідомив, що Путін, який цинічно попросив Трампа налаштувати Україну на виконання Мінських домовленостей, готує наступ на Маріуполь. Пара, яка отруїлася "Новачком" у Емсбері, могла підібрала на вулиці флакон з-під парфумів.

Також у випуску: В Ужгороді обрали запобіжний захід для екс-голови Перечинської РДА, який минулої п'ятниці насмерть збив двох пішоходів. Проросійські бойовики обстріляли авто прикордонників біля КПВВ "Майорське". Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні. У Харкові обрали запобіжний захід для водія, який збив дитину у візочку.